Появились кадры поражения украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

Минобороны РФ предоставило кадры поражения украинской ДРГ на границе с Россией

Появились кадры поражения личного состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) высокоточным ударом Российской армии на границе с Белгородской областью. Соответствующее видео в распоряжение журналистов предоставило Министерство обороны России.

«Разведкой группировки войск "Запад" [Вооруженных сил России] была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — сообщается в пресс-релизе.

В Минобороны отметили, что в результате упреждающего удара были уничтожены скопления живой силы и техники ДРГ.

Ранее ведомство отчиталось об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire на купянском направлении.