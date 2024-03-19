Появились кадры поражения украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Минобороны РФ предоставило кадры поражения украинской ДРГ на границе с Россией
Появились кадры поражения личного состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) высокоточным ударом Российской армии на границе с Белгородской областью. Соответствующее видео в распоряжение журналистов предоставило Министерство обороны России.
«Разведкой группировки войск "Запад" [Вооруженных сил России] была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — сообщается в пресс-релизе.
В Минобороны отметили, что в результате упреждающего удара были уничтожены скопления живой силы и техники ДРГ.
Ранее ведомство отчиталось об уничтожении боевой машины реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire на купянском направлении.