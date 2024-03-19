МО: российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

Российские военные уничтожили на купянском направлении боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, в списке потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении до 30 солдат, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и две артиллерийские системы М777 производства США, добавили в военном ведомстве.

Отмечается, что помимо нанесения огневого поражения подразделениям противника российские войска улучшили свое положение по переднему краю.