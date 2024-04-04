ВС России ударили по танковому заводу и производству БПЛА под Харьковом

Ударом российских военных было поражено производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Мерефа Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения от харьковчан.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по харьковскому танковому училищу. Также была поражена подстанция, теперь в городе пропал свет.

Российские военные два дня наносили удары по военным объектам

Лебедев сообщил, что 3 и 4 апреля российские военные нанесли ряд ударов по военным объектам в Харьковской области. В частности, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу. «Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — рассказал он.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Также Лебедев заявил, что удар пришелся на расположенный рядом железнодорожный вокзал, на котором в этом время находился состав с техникой, боеприпасами и бойцами ВСУ. В результате взрыва на заводе состав также попал под удар.

Вооруженные силы России также атаковали в Харькове танковое училище, где находились иностранные инструкторы и западные танки. «Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — рассказали в подполье.

Подполье предупредило о нашествии иностранных наемников в Харькове

3 апреля координатор николаевского подполья предупредил, что в Харьков прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Иностранные наемники хотят принять участие в боевых действиях на стороне Украины, уточнил он.

Фото: РИА Новости

Как подчеркнул представитель пророссийского подполья, в город прибыло такое же количество зарубежных военных, как было осенью 2022 года. Также большое число наемников было замечено в Сумах. По его словам, такие сигналы нельзя игнорировать, так как они могут предпринять попытку атаковать Белгородскую область.

Помимо этого, в начале месяца в Харьков прибыло большое количество военнослужащих из подразделений бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По словам людей с мест, «нашествие "азовцев"» наблюдается в центре города по вечерам.

