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17:15, 3 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о нашествии иностранных наемников в Харькове

Лебедев: в Харьков прибыли боевики РДК и наемники из Франции и Грузии

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьков, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины, прибыли наемники из Франции и Грузии, а также боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его цитирует ТАСС.

«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из чеченского батальона, из Грузии и Франции, а также РДК», — рассказал он. Кроме того, Лебедев отметил, что среди прибывших в Харьков наемников присутствуют граждане стран Прибалтики, а также Чехии, Румынии и Польши. Вместе с ними в Харьков были доставлены техника и боекомплекты.

Как подчеркнул представитель пророссийского подполья, в город прибыло такое же количество зарубежных военных, как было осенью 2022 года. Также большое число наемников было замечено в Сумах. По его словам, такие сигналы нельзя игнорировать, так как они могут предпринять попытку атаковать Белгородскую область.

Ранее Лебедев сообщал, что большое количество военнослужащих из подразделений бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) прибыло в Харьков. По его словам, люди с места сообщают, что они выходят в центр города небольшими группами по вечерам.

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      Александр Курбатов
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