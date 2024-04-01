Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

Подпольщик Лебедев: в центре Харькова наблюдается большое число «азовцев»

Большое количество военнослужащих из подразделений бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) прибыло в Харьков. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что, по словам людей с мест, «нашествие "азовцев"» наблюдается в центре города по вечерам. «Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — отметил собеседник агентства.

Ранее подполье сообщило, что военный аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 1 апреля дважды подвергся ударам со стороны российских войск. По словам Лебедева, на аэродроме размещаются боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).