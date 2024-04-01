Подполье сообщило о двух ударах по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области

Подполье сообщило о двух ударах по аэродрому с самолетами ВСУ в Кривом Роге

Военный аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник дважды подвергся ударам со стороны российских войск. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что на долгинцевском аэродроме размещаются боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 декабря 2023 года российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил Су-25 Воздушных сил ВСУ на аэродроме Долгинцево. Военный корреспондент Борис Рожин показал видео, на котором можно увидеть, как снаряд врезается в штурмовик и происходит взрыв. Кроме того, демонстрируется вид с камеры самого «Ланцета» вплоть до момента попадания дрона в цель.

В январе российские военные уничтожили на аэродроме Долгинцево украинский склад боеприпасов. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удар был нанесен российскими ракетными войсками и артиллерией.