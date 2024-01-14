Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме

Минобороны: войска России поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен российскими ракетными войсками и артиллерией. В итоге они полностью разбили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево. Кроме того, поражены еще 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.