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10:08, 14 января 2024Россия

Российские снайперы в зоне СВО рассказали о приоритетных целях для поражения

Снайперы ВС РФ Пианист и Немой назвали иностранных наемников приоритетными целям
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снайперы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) назвали иностранных наемников в рядах украинской армии одними из приоритетных целей для поражения в зоне СВО и умеют легко распознавать их среди остальных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили российские снайперы с позывными Пианист и Немой, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что [ликвидация иностранного наемника] для каждого [снайпера] будет как (...) своя победа. Будет, что вспомнить, что иностранного фашиста (...) к Бандере отправили», — заявил снайпер с позывным Пианист.

Бойцы отметили, что иностранные наемники легко различимы в боевых порядках ВСУ из-за более качественной экипировки и тем, что они держатся в центре или позади остальной группы. «Иностранцы, должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — резюмировал российский боец с позывным Немой.

Ранее сообщалось о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными. Предполагается, что военные из Польши заставляют солдат ВСУ идти в атаки под Соледаром, удерживаемым российскими военнослужащими.

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      Марина Совина
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