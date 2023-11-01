РИА Новости: польские наемники заставляют солдат ВСУ идти в атаки под Соледаром

Между польскими наемниками и украинскими военными вспыхивают разногласия, поляки заставляют украинцев атаковать российские позиции под Соледаром. Об этом стало известно РИА Новости со слов разведчиков добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35).

«Несколько человек сдалось в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», — поделился командир разведгруппы с позывным Воля.

Между тем боец с позывным Крест сообщил, что в этой местности на стороне Киева воюют как мобилизованные, так и иностранцы, а поляки и латыши «здесь вообще как дома». По его словам, они иногда воевали между собой.

Ранее стало известно, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц. Вступающие в интернациональной легион иностранцы подписывают контракт с украинской армией — им платят порядка 500 евро в месяц или 3 тысяч евро, если они служат на передовой.

