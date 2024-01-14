Российские системы ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Минобороны: российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили еще 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, беспилотники Украины были сбиты российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Новоандреевка, Спорное и Липовое в ДНР, Попасная в ЛНР, Веселое, Любимовка и Новое в Запорожской области, а также рядом с Новой Каховкой в Херсонской области.

Кроме того, средства ПВО России перехватили еще 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В Минобороны также заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 664 БПЛА, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 618 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбиты 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 17 455 единиц специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.