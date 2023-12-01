Российские войска уничтожили украинский Су-25. Беспилотник «Ланцет» поразил его прямо на аэродроме

БПЛА «Ланцет» ВС РФ уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» поразил Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Как пояснил военный корреспондент Борис Рожин, это уже далеко не первый самолет, уничтоженный усовершенствованным «Ланцетом». Он также прикрепил видеозапись, на которой можно увидеть, как снаряд врезается в штурмовик и происходит взрыв. Кроме того, демонстрируется вид с камеры самого «Ланцета» вплоть до момента попадания боеприпаса в цель.

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», расстояние от линии фронта составило около 80 километров. С учетом прошлых попаданий «Ланцеты» уничтожили уже не менее четырех штурмовиков и истребителей ВСУ.

«Ланцет» называли большой угрозой для Украины

В августе The Telegraph со ссылкой на украинского военного с позывным Манул писал, что российские «Ланцеты» доставляют украинским войскам множество проблем.

Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия Манул военнослужащий Вооруженных сил Украины

The Telegraph отмечал, что российский БПЛА эффективен против бронетехники, а больше всего неудобств он доставляет украинским артиллеристам. Кроме того, британское издание привело комментарий советника министра обороны Украины Юрия Саки, согласно которому Россия увеличила производство этих дронов.

Между тем американское издание Business Insider выпустило материал, в котором указало, что российские дроны «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для ВСУ на поле боя, поскольку научились обходить оборону. Уточнялось, что усовершенствованные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.

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Как сообщали «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве, «Ланцеты» успешно применяются в зоне специальной военной операции. Собеседник рассказал, что дроны хорошо зарекомендовали себя в поражении целей противника. Кроме того, по итогам эксплуатации конструкцию «Ланцетов» планируют модернизировать для повышения эффективности.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что поставки беспилотников в Вооруженные силы России выросли в 16 раз. Одновременно с этим вырос объем поставок и других видов вооружения.

«Ланцеты» относятся к такой разновидности беспилотных систем, как барражирующие боеприпасы. По сути «Ланцет» — это летающая бомба, которая может разведывать и атаковать неподвижную цель под управлением оператора. Беспилотник может наносить удары с помощью осколочно-фугасных боезарядов (для поражения живой силы и легкой техники) или пикировать на объект и взрываться вместе с ним, используя кумулятивные боезаряды и поражая даже боевые танки.