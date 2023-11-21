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14:00, 21 ноября 2023Россия

Шойгу рассказал о поставках БПЛА в Вооруженные силы России

Глава Минобороны Шойгу: поставки БПЛА в ВС России выросли в 16 раз

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Вооруженные силы России выросли в 16 раз. Об этом рассказал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Шойгу отметил, что одновременно с этим вырос объем поставок и других видов вооружения.

«Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в 5 раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза», — сообщил глава МО.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в российские войска поступила опытная войсковая часть ударных БПЛА «Ланцет» от оружейного концерна «Калашников». «Ланцеты» уже успешно применяются в зоне специальной военной операции.

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      Марк Леонов
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