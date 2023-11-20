Стало известно об успешном применении «Ланцетов» в зоне СВО

«Известия» рассказали об успешном применении дронов «Ланцет» в зоне СВО

В начале ноября в российские войска поступила опытная войсковая часть ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» от оружейного концерна «Калашников». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

По словам собеседника издания, «Ланцеты» уже успешно применяются в зоне специальной военной операции (СВО). Источник в военном ведомстве рассказал, что дроны хорошо зарекомендовали себя в поражении целей противника. Кроме того, по итогам эксплуатации конструкцию «Ланцетов» планируют модернизировать для повышения эффективности.

Уточняется, что целью «Ланцетов» является уничтожение бронетехники и артиллерии противника.

Ранее американское издание Business Insider выпустило материал, в котором указало, что российские боеприпасы «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, поскольку научились обходить оборону. Уточнялось, что усовершенствованные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская в сторону цели «ударное ядро». Это позволяет не запутаться снаряду в сетях против дронов, которые мешают поражать объекты должным образом.

В свою очередь капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин счел работу в группе главным преимуществом российского боевого дрона «Ланцет». «Есть ведомые, есть ведущий, который распределяет цели и их уничтожает. Это огромная проблема [для Украины]. Он залетает на десятки километров и работает», — заявил он.