Военный эксперт назвал главное преимущество российского дрона «Ланцет»

Военный эксперт Дандыкин назвал работу в группе преимуществом дрона «Ланцет»

Главное преимущество российского боевого дрона «Ланцет» заключается в том, что он умеет работать в группе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он также назвал причины, по которым этот беспилотник стал большой проблемой для украинской армии.

Это большая головная боль для формирований Киева. В самом начале он показал свои характеристики в том плане, что трудно его перехватить. Он целенаправленно идет на цель, к которой ведет оператор, и, как правило уничтожает. Это обычно броневые машины пехоты, порой это и танки, какие-то опорные пункты Василий Дандыкин военный эксперт

«Его постоянно модернизируют. С тех пор, как началась специальная военная операция (СВО), уже третья модернизация идет. Это и по дальности, и по мощи, по весовым характеристикам, потому что он может больше [боеприпасов] брать. Более того, они сейчас могут работать в группе, что очень важно. Есть ведомые, есть ведущий, который распределяет цели и их уничтожает. Это огромная проблема [для Украины]. Он залетает на десятки километров и работает. На его счету уже сотни [единиц] уничтоженной техники противника, поэтому это кошмар для них», — объяснил он.

Как пишет американское издание Business Insider, российские дроны «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. В материале сказано, что они научились обходить украинскую оборону. Кроме того, боеголовки теперь детонируют в воздухе перед ударом по цели. Это позволяет не запутаться снаряду в сетях против дронов, которые мешают поражать объекты должным образом.