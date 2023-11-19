В США заявили о еще большей угрозе для ВСУ из-за беспилотников «Ланцет»

BI: российские БПЛА «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для ВСУ на поле боя

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, пишет американское издание Business Insider.

Авторы статьи отмечают, что усовершенствованные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская в сторону цели «ударное ядро». Таким образом, российским беспилотникам даже не приходится напрямую сталкиваться с целью — «Ланцеты» обходят дополнительную защиту, не застревая в ней и поражая бронетехнику, например Bradley.

«Российские "Ланцеты" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — говорится в материале.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин раскрыл подробности о новом российском барражирующем боеприпасе «Скальпель». По его словам, он практически не уступает по характеристикам «Ланцетам».