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08:26, 1 декабря 2023Бывший СССР

Уничтожение штурмовика Су-25 ВСУ при помощи «Ланцета» сняли на видео

Российский дрон «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Российские военные уничтожили штурмовик Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». На видео, размещенное в Telegram-канале «Днепровский рубеж», обратил внимание военкор Борис Рожин.

Утверждается, что самолет был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. На кадрах, снятых разведывательным дроном, видно, как снаряд врезается в штурмовик и происходит взрыв. Также демонстрируется вид с камеры самого «Ланцета» вплоть до момента попадания боеприпаса в цель.

В сентябре на авиабазе Долгинцево «Ланцет» уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29. В связи с этим обозреватель Forbes Дэвид Экс посоветовал Киеву прятать свои самолеты, чтобы избежать угрозы потери авиации.

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      Марина Совина
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