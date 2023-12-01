Уничтожение штурмовика Су-25 ВСУ при помощи «Ланцета» сняли на видео

Российский дрон «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Российские военные уничтожили штурмовик Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». На видео, размещенное в Telegram-канале «Днепровский рубеж», обратил внимание военкор Борис Рожин.

Утверждается, что самолет был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. На кадрах, снятых разведывательным дроном, видно, как снаряд врезается в штурмовик и происходит взрыв. Также демонстрируется вид с камеры самого «Ланцета» вплоть до момента попадания боеприпаса в цель.

В сентябре на авиабазе Долгинцево «Ланцет» уничтожил истребитель ВСУ МиГ-29. В связи с этим обозреватель Forbes Дэвид Экс посоветовал Киеву прятать свои самолеты, чтобы избежать угрозы потери авиации.