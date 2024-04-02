Жители Харькова жалуются подполью на «нашествие» военнослужащих бригады «Азов». Зачем Киев бросил штурмовиков в город?

ТАСС: в центре Харькова фиксируется большое число «азовцев»

В Харькове появилось большое количество военнослужащих из подразделений Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, местные жители говорят о «нашествии "азовцев"» в центре города по вечерам. При этом, уточнил Лебедев, бойцы передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.

ВСУ задумали превратить Харьков в укрепрайон

После отступления из Авдеевки ВСУ сделали Харьков своим перевалочным хабом. Туда стекаются свежие подразделения для ротации и формируются новые части. Также украинское командование планирует превратить город в укрепрайон для сдерживания Российской армии.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам инфраструктуры. В частности, обстрелам подвергаются объекты энергетики, а также мосты. Отдельно ведется поиск в Харьковской области баз иностранных наемников и нацбатальонов для последующего уничтожения.

«Азов» захотел самостоятельно заниматься мобилизацией

19 марта заместитель командира «Азова» Сергей Цисарук с позывным Мольфар предложил разрешить бригадам ВСУ самим заниматься мобилизацией. Как считает военный, подобное решение является единственным надежным способом ускорить мобилизацию. «Все просто: бригада получает списки в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») и сама занимается поиском уклонистов», — пояснил он.

Бойцы гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут заместитель командира «Азова» Сергей Цисарук

По его оценке, бригадная рота разведки будет способна мобилизовать сотню человек в неделю. «И это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от служащих в ТЦК раненых ветеранов», — добавил Цисарук.

При этом Институт социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины пришел к выводу, что большая часть граждан страны с пониманием относится к тем, кто уклоняются от мобилизации. «53,9 процента опрошенных украинцев считают, что тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять – "никто не хочет умирать"», — резюмировали ученые.