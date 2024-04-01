Мэр Харькова сообщил о почти полном разрушении инфраструктуры в городе

Мэр Харькова Терехов: в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

Политик прокомментировал удары российских военных по городской инфраструктуре. По его словам, критическая инфраструктура разрушена почти полностью, также он рассказал о попадании российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по харьковской нефтебазе. Чиновник также отметил повреждения частной инфраструктуры.

«Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая», — констатировал мэр Харькова. Он также рассказал о попытках экстренных служб восстановить работу инфраструктуры.

Ранее представители Министерства энергетики Украины сообщили о повторном переходе к графику почасовых отключений света в Харькове. Местные коммунальные службы отметили ненадежность системы подачи электроэнергии.