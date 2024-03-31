На Украине заявили о последствиях удара по объектам энергетики Харькова

Минэнерго Украины: в Харькове вновь перешли к почасовым отключениям света

Из-за повреждения объектов энергетики Харькова и ненадежности системы подачи электроэнергии местные коммунальные службы вновь перешли к графику почасовых отключений света. Об этом сообщили представители Министерства энергетики Украины в Telegram.

«Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак. Энергетики работают круглосуточно и семь дней в неделю, чтобы харьковчане и все украинцы были со светом и теплом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска поразили систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области. «В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

30 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. 29 марта в городе также вводился режим воздушной тревоги.