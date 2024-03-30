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22:45, 30 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове взрывы! Будьте осторожны!» — написал Терехов. По его словам, в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее о взрывах в Харькове сообщалось в пятницу, 29 марта. Тогда в регионе была также объявлена воздушная тревога.

22 марта депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что город погрузился в режим блэкаута. По его данным, 700 тысяч абонентов остались без энергоснабжения. Помимо этого, были зафиксированы перебои в работе канализации.

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      Марина Совина
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