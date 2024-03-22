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13:35, 22 марта 2024Бывший СССР

В Харькове сообщили о наступлении блэкаута после ударов по энергосистеме

Депутат Скорик: Харьков погрузился в блэкаут после ударов по энергосистеме

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Харьков погрузился в режим блэкаута после ударов по Вооруженных сил (ВС) России украинской энергосистеме. Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире украинского телеканала «Киев24».

«Нет у 700 тысяч абонентов энергоснабжения, есть проблемы с водой, перебои с канализацией. Город находится в режиме блэкаута», — заявил Скорик. По его словам, в городе также не работает метрополитен, электротранспорт и светофоры.

Ранее после ракетного удара в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на самой мощной украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Украинские СМИ предупредили о наступлении очень тяжелых последствий, если плотина будет прорвана.

Директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что в результате удара по ДнепроГЭСу повреждены станции ГЭС-1 и ГЭС-2. «На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию», — отметил он.

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      Алевтина Запольская
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