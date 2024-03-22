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12:11, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине удар по ДнепроГЭС описали фразой «мы теряем станцию»

Директор «Укргидроэнерго» Сирота: ДнепроГЭС находится в критическом состоянии

Фото: eye ubiquitous / hutchison / Globallookpress.com

После ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) станция ГЭС-2 находится в критическом состоянии. Об этом сообщил директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию», — отметил он. Руководитель компании также подчеркнул, что в настоящий момент неизвестно, будет ли работать ГЭС-2 в будущем.

По его словам, одна из ракет попала в опору ГЭС-2, в результате чего были разбиты подкрановые балки. Кроме того, в полном восстановлении нуждаются электрическое оборудование и машинный зал.

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      Александр Курбатов
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