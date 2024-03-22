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09:24, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине произошел пожар на ДнепроГЭС

Укргидроэнерго: в Запорожье произошел пожар на ДнепроГЭС

Фото: Сергей Томко / ТАСС

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на крупнейшей украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго» в Telegram.

«Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики», — говорится в сообщении.

Кроме того, организация сообщила, что в настоящий момент угрозы прорыва плотины нет, а ситуация остается контролируемой.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о масштабных повреждениях энергообъектов. По словам главы ведомства Германа Галущенко, в ряде областей республики наблюдаются проблемы с подачей света.

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      Александр Курбатов
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