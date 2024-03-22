На Украине произошел пожар на ДнепроГЭС

Укргидроэнерго: в Запорожье произошел пожар на ДнепроГЭС

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на крупнейшей украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго» в Telegram.

«Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики», — говорится в сообщении.

Кроме того, организация сообщила, что в настоящий момент угрозы прорыва плотины нет, а ситуация остается контролируемой.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о масштабных повреждениях энергообъектов. По словам главы ведомства Германа Галущенко, в ряде областей республики наблюдаются проблемы с подачей света.