В Харькове прогремел взрыв
Стало известно о взрывах в Харькове после объявления воздушной тревогиСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове после объявления воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом стало известно из сообщений местных Telegram-каналов, передает ТАСС.
«Взрыв произошел и в Харькове. Ранее Воздушные силы [Украины] сообщили о [запуске] баллистической ракеты с северо-восточного направления», — говорится в публикации.
О том, где именно прогремел взрыв, не уточняется.
Ранее о взрывах в Харькове сообщалось в ночь на 28 марта. Тогда в регионе была также объявлена воздушная тревога.