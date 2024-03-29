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17:05, 29 марта 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

Стало известно о взрывах в Харькове после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове после объявления воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом стало известно из сообщений местных Telegram-каналов, передает ТАСС.

«Взрыв произошел и в Харькове. Ранее Воздушные силы [Украины] сообщили о [запуске] баллистической ракеты с северо-восточного направления», — говорится в публикации.

О том, где именно прогремел взрыв, не уточняется.

Ранее о взрывах в Харькове сообщалось в ночь на 28 марта. Тогда в регионе была также объявлена воздушная тревога.

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      Глеб Палехов
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