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16:39, 28 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

Под Харьковом произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на корреспондентов.

«В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города», — рассказали очевидцы 28 марта около 16:00.

Спустя примерно полчаса в районе Харькова вновь произошли взрывы, передает Telegram-канал «Политика Страны». Подробностей об их количестве и повреждениях не приводится.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официальной онлайн-карты Минцифры Украины.

Ранее силы обороны юга Украины сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В результате повреждения получила транспортная инфраструктура, никто из людей не пострадал.

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      Екатерина Грищенко
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