Стало известно о взрывах в Харьковской области

Под Харьковом произошли взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на корреспондентов.

«В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города», — рассказали очевидцы 28 марта около 16:00.

Спустя примерно полчаса в районе Харькова вновь произошли взрывы, передает Telegram-канал «Политика Страны». Подробностей об их количестве и повреждениях не приводится.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официальной онлайн-карты Минцифры Украины.

Ранее силы обороны юга Украины сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В результате повреждения получила транспортная инфраструктура, никто из людей не пострадал.