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12:50, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Силы обороны юга Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В результате обстрелов в подконтрольном Киеву городе Запорожье получила повреждения транспортная инфраструктура. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

«К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг атаковал транспортную инфраструктуру Запорожской области», — говорится в сообщении.

При этом Силы обороны юга Украины заявили, что в результате взрывов никто из местных жителей не пострадал.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что сомневается в возможности восстановить уничтоженные в ходе боевых действий объекты на Украине. По его словам, ремонт многих из них невозможен, так как детали для них производились еще в Советском Союзе.

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      Александр Курбатов
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