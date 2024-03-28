На Украине усомнились в возможности восстановить уничтоженные объекты

Экс-полковник СБУ Стариков: Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков усомнился в возможности восстановить уничтоженные объекты на Украине. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«А как ты можешь восстановить, если все оборудование выпускалось только в бывшем Советском Союзе», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ремонт и восстановление объектов энергетической системы Украины займет 2-2,5 года. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, сильно повреждены как высоковольтные сети, так и объекты генерации.

В феврале Еврокомиссия выпустила заявление, в котором было сказано, что восстановление гражданской инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе конфликта с Россией, обойдется в 453 миллиарда евро.