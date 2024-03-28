Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:51, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине усомнились в возможности восстановить уничтоженные объекты

Экс-полковник СБУ Стариков: Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков усомнился в возможности восстановить уничтоженные объекты на Украине. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«А как ты можешь восстановить, если все оборудование выпускалось только в бывшем Советском Союзе», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ремонт и восстановление объектов энергетической системы Украины займет 2-2,5 года. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, сильно повреждены как высоковольтные сети, так и объекты генерации.

В феврале Еврокомиссия выпустила заявление, в котором было сказано, что восстановление гражданской инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе конфликта с Россией, обойдется в 453 миллиарда евро.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Главным пострадавшим будет русский народ». Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

      Шольц высказался о мирных переговорах по Украине

      Российский полковник рассказал об обстановке в зоне СВО

      Колдунов обвинили краже гениталий у семи мужчин в одном городе

      Резиденцию «автомобильного короля» выставили на продажу

      39-летняя женщина отказалась от секса и рассказала о плюсах этого решения

      Шольц рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным

      В МИД заявили об участии Британии в планировании диверсий на территории России

      У следствия по делу о теракте в «Крокусе» появилась важная улика

      Платье случайно обнажило грудь телезвезды на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше