Еврокомиссия оценила стоимость восстановления Украины

Еврокомиссия оценила восстановление Украины в 453 миллиарда евро

Восстановление гражданской инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе конфликта с Россией, обойдется в 453 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 миллиардов долларов (452,8 миллиарда евро) по сравнению с 411 миллиардами долларов (383 миллиарда евро), в которые они оценивались год назад», — указали в документе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило об отказе Евросоюза от использования российских активов для восстановления Украины. «Использование активов в качестве залога таит те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — заявил источник