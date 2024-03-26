На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

Центр исследования энергетики: ремонт энергообъектов Украины займет 2,5 года

Ремонт и восстановление объектов энергетической системы Украины займет 2-2,5 года. С такой оценкой сроков в эфире всеукраинского телемарафона выступил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, сильно повреждены как высоковольтные сети, так и объекты генерации.

Примерно столько же может занять и восстановление ДнепроГЭС после ударов российских сил. Как рассказал генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, на разбор завалов уйдет несколько недель, после чего можно попробовать подсчитать нанесенный ущерб.

Ранее 26 марта полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что армия России планомерно уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины.

Перед этим генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за многочисленных повреждений инфраструктуры энергохолдинг утратил почти 50 процентов своих генерирующих мощностей.