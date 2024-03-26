Экс-полковник СБУ Стариков: ДТЭК раскрыли реальный ущерб от ударов ВС России

Энергетическая компания ДТЭК раскрыла реальный ущерб украинской энергетике после нанесения ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России. В этом компанию обвинил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Выбивают энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее», — возмутился экс-полковник СБУ.

Стариков заявил, что Российская армия планомерно ликвидирует энергетическую инфраструктуру Украины, перед этим значительно ослабив противовоздушную оборону (ПВО) республики для эффективных ударов по стратегическим объектам.

Ранее генеральный директор компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что из-за многочисленных повреждений инфраструктуры он утратил почти 50 процентов своих генерирующих мощностей.