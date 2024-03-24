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16:17, 24 марта 2024Бывший СССР

Украинский энергохолдинг ДТЭК утратил половину генерирующих мощностей

ДТЭК: для восстановления энергетической инфраструктуры понадобятся месяцы

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинский энергохолдинг ДТЭК из-за многочисленных повреждений инфраструктуры утратил почти половину генерирующих мощностей. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno, входящей в холдинг, Сергей Коваленко, пишет ТАСС.

По данным издания, Коваленко в эфире телеканала «Рада» сообщил, что группа ДТЭК потеряла 50 процентов своих генерирующих мощностей. По его словам, для восстановления энергетической инфраструктуры понадобится много времени: «не день, не неделя и даже не месяц — процесс займет месяцы».

Энергохолдинг ДТЭК является одной из крупнейших компаний, занимающихся генерацией тепловой энергии. Также ДТЭК контролирует почти половину распределительных сетей.

Ранее ДТЭК сообщила, что в Днепропетровской области Украины начались экстренные отключения света после пожара на Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС).

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      Екатерина Улитина
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