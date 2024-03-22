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10:29, 22 марта 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины начались экстренные отключения света

ДТЭК: в Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

Из-за повреждений энергетических объектов в Днепропетровской области Украины ввели экстренные отключения света. Об этом заявила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

«Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению национальной энергокомпании "Укрэнерго"», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время компания восстанавливает энергоснабжение.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Она является крупнейшей ГЭС на Украине. При этом, по сообщениям компании «Укргидроэнерго», угрозы прорыва плотины нет.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине был нанесен массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, Запорожской областях.

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      Александр Курбатов
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