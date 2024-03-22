На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов стало известно о повреждении объектов инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram.

«Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы», — рассказал он.

Кроме того, глава города отметил, что в результате взрывов никто не пострадал. До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине был нанесен массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, в Запорожской областях.