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09:16, 22 марта 2024Бывший СССР

По Украине нанесен массированный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на энергетику за последнее время

В Харькове после удара ВС РФ поражены танковый завод и две ТЭЦ

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине нанесен массированный ракетный удар. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в ряде областей: в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, в Запорожской.

В Харькове произошло 15 взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о прилетах по объектам энергетики. По его словам, город практически полностью остался без электричества. Поражены танковый завод и две ТЭЦ.

На Украине зафиксировали повреждения на объектах энергетики

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил о результатах утренних атак. Он признал, что в некоторых областях зафиксированы повреждения генерационных
объектов, а также систем передачи и распределения электроэнергии. По словам Галущенко, это одна из «самых масштабных атак на украинскую энергетику за последнее время».

Цель не просто нанести ущерб, а снова попробовать, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистем страны

Герман Галущенкоглава Минэнерго Украины

Попадание в объекты критической инфраструктуры зафиксировали и в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Вилкул. Он посоветовал местным жителям набирать воды и подзарядить свои гаджеты. Кроме того, местные больницы и некоторые объекты инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В населенных пунктах трех районов Сумской области также временно введены графики аварийных отключений. По данным Telegram-канала областной военной администрации, такое решение было принято после ракетных ударов по объектам энергосистемы.

Попадание в объект энергетической инфраструктуры зафиксирован и в Стрыйском районе Львовской области.

Запорожская АЭС может оказаться на грани блэкаута

Утром 22 марта взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, повреждения получили объекты инфраструктуры. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram сообщил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на грани блэкаута.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В результате атаки на ЗАЭС отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская». Это единственная линии электропередачи, по которой электростанция соединена с украинской энергосистемой. Она недавно была отремонтирована украинскими энергетиками.

Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции

Петр Котинглава украинского «Энергоатома»

ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный. Украинская компания «Энергоатом» предупреждает, что подобные отключения могут привести к развитию ядерной и радиационной аварии.

Кроме того, после взрывов в Запорожье местная полиция предупредила об ограничении движения по переезду дамбы Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). О каких-либо повреждениях на самой ГЭС не сообщается.

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      Варвара Кошечкина
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