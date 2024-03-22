Российские военные поразили танковый завод и две ТЭЦ в Харькове

ВС России нанесли ракетные удары по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове

Российские военные нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники, пишет РИА Новости.

«Рано утром 22 марта по военным объектам и объектам энергоструктуры был нанесен мощнейший удар, жители насчитали около 20 прилетов, атака продолжаются», — отметил он.

По его словам, на данный момент горит ТЭЦ № 5, ТЭЦ № 3. Лебедев также подчеркнул, что под удар могло попасть руководство ВСУ, которое отвечает за нападения на Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия нанесла удар высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины.

ВС России поразили центры принятия решений Вооруженных сил Украины, а также базы материально-технического обеспечения.

18 марта сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины. До этого российские военные поразили склад авиационных средств ВСУ.

Кроме того, 17 марта стало известно, что поразили около 370 целей ВСУ. В частности, были поражены десять опорных пунктов и два пункта управления беспилотной авиацией.