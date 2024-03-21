Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

МО РФ: ВКС нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ

В ночь на 21 марта Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации (МО РФ) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска успешно поразили центры принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) базы материально-технического обеспечения, а также временные базы сил специальных операций и иностранных наемников. «Цели удара достигнуты», — констатировал Конашенков.

