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14:32, 18 марта 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

Минобороны России: нанесен удар по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удар нанесли оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Конкретное его местоположение не сообщается. Помимо этого, была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 137-ми районах боевых действий.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что российские военные нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы — в это время в городе находился Владимир Зеленский.

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      Анастасия Шейкина
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