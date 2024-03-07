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01:03, 7 марта 2024Россия

Минобороны России заявило об ударе по ангару в портовом районе Одессы. В это время в городе находился Зеленский

Минобороны России сообщило об ударе по ангару с БЭКами в промзоне Одессы
СюжетМинобороны:

Фото: офис президента Украины / Reuters

Министерство обороны России в среду, 6 марта, сообщило, что войска РФ нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы.

Согласно информации военного ведомства, в ангаре осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В министерстве отметили, что цель удара была достигнута, объект поражен.

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6 марта 2024

В Одессе происходили взрывы, в городе находился Зеленский

В Одессе в ночь на 6 марта, а также утром и днем произошла серия взрывов, сообщали украинские СМИ.

В городе днем 6 марта находился президент страны Владимир Зеленский, он должен был встретиться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, чей визит заранее не анонсировался. На одном из видео зафиксирован кортеж из нескольких лимузинов и микроавтобусов.

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Зеленский в результате удара не пострадал

Как сообщали греческие СМИ, причиной взрыва оказался российский ракетный удар в 150 метрах от делегации из Афин. При этом утверждается, что целью атаки был кортеж президента Украины.

Позже стало известно, что представители греческих властей не пострадали. Зеленский выжил после ракетного удара по его кортежу и провел встречу с Мицотакисом.

Это говорит о том, что нам прежде всего нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По словам Зеленского, он не только слышал, но и видел взрыв.

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16 января 2024

Украине неоднократно предрекали потерю Одессы

Многие эксперты и политики уже много раз предупреждали, что Украина может потерять Одессу в 2024 году. Об этом, в частности, говорил и бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Такое же мнение высказали ранее и журналисты итальянской газеты Fatto Quotidiano. Они указали на ухудшение положения украинских войск после поражения под Авдеевкой.

22 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом, и призвал ее «вернуться домой».

Про Одессу я могу просто сказать: «Одесса, возвращайся домой». И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Русским городом Одессу неоднократно называл и президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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