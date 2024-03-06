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20:01, 6 марта 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал подробности взрыва в Одессе

Зеленский заявил, что он слышал и видел взрыв в Одессе
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел взрыв, произошедший в Одессе 6 марта. О подробностях взрыва он рассказал на совместном с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом брифинге, запись которого опубликовал «7 канал Новости Одессы» в Telegram.

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — рассказал он

В среду, 6 марта, в порту Одессы прогремел сильный взрыв. За несколько минут до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили греческие СМИ, причиной произошедшего оказался российский ракетный удар в 150 метрах от делегации из Афин. При этом утверждается, что целью атаки был кортеж президента Украины.

В результате произошедшего Владимир Зеленский не пострадал. После инцидента он встретился с греческим премьером Мицотакисом и провел совместный брифинг.

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      Александр Курбатов
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