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17:42, 6 марта 2024Бывший СССР

Зеленский выжил после ракетного удара по кортежу в Одессе

После ракетного удара по кортежу Зеленский провел встречу с премьером Греции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выжил после ракетного удара по его кортежу в Одессе и провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщило греческое издание «Прототема».

«Встреча Кириакоса Мицотакиса и Владимира Зеленского прошла в обычном режиме. Лидеры двух стран проведут пресс-конференцию, которая не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности», — сообщили журналисты.

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При этом отмечается, что встреча политиков в формате один на один продолжалась на протяжении получаса, что оказалось дольше запланированного времени.

Ранее сообщалось, что в Одессе по кортежу президента Украины Владимира Зеленского нанесли ракетный удар. По словам журналистов, атака была нанесена российскими войсками незадолго до встречи Зеленского с премьером Греции. В момент произошедшего делегация из Афин находилась в 150 метрах от взрыва.

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      Александр Курбатов
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