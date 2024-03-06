Зеленский выжил после ракетного удара по кортежу в Одессе

После ракетного удара по кортежу Зеленский провел встречу с премьером Греции

Президент Украины Владимир Зеленский выжил после ракетного удара по его кортежу в Одессе и провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщило греческое издание «Прототема».

«Встреча Кириакоса Мицотакиса и Владимира Зеленского прошла в обычном режиме. Лидеры двух стран проведут пресс-конференцию, которая не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности», — сообщили журналисты.

При этом отмечается, что встреча политиков в формате один на один продолжалась на протяжении получаса, что оказалось дольше запланированного времени.

Ранее сообщалось, что в Одессе по кортежу президента Украины Владимира Зеленского нанесли ракетный удар. По словам журналистов, атака была нанесена российскими войсками незадолго до встречи Зеленского с премьером Греции. В момент произошедшего делегация из Афин находилась в 150 метрах от взрыва.