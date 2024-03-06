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17:04, 6 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по кортежу Зеленского

В Греции заявили о российском ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

В Одессе по кортежу президента Украины Владимира Зеленского нанесли ракетный удар. Об этом заявило греческое издание «Прототема».

По словам журналистов, атака была нанесена российскими войсками незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Взрыв произошел в 150 метрах от греческой делегации, в которую, помимо премьера, входили восемь человек и их охрана. При этом уточняется, что представители греческих властей не пострадали.

«Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации», — сообщает издание со ссылкой на официальные правительственные источники.

Днем 6 марта стало известно, что в порту Одессы раздался громкий взрыв во время визита президента Украины. За несколько минут до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

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      Александр Курбатов
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