Стало известно о ракетном ударе по кортежу Зеленского

В Греции заявили о российском ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе

В Одессе по кортежу президента Украины Владимира Зеленского нанесли ракетный удар. Об этом заявило греческое издание «Прототема».

По словам журналистов, атака была нанесена российскими войсками незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Взрыв произошел в 150 метрах от греческой делегации, в которую, помимо премьера, входили восемь человек и их охрана. При этом уточняется, что представители греческих властей не пострадали.

«Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации», — сообщает издание со ссылкой на официальные правительственные источники.

Днем 6 марта стало известно, что в порту Одессы раздался громкий взрыв во время визита президента Украины. За несколько минут до этого в городе была объявлена воздушная тревога.