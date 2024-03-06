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13:01, 6 марта 2024Бывший СССР

Мощный взрыв произошел в порту Одессы

В Одессе произошел взрыв во время предполагаемого приезда Зеленского
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мощный взрыв произошел в порту Одессы во время предполагаемого приезда президента Украины Владимира Зеленского. Фото взрыва опубликовано в Telegram-канале «Типичная Одесса».

В 11:41 по московскому времени украинское издание «Общественное» сообщило о воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался мощный взрыв.

Одесские Telegram-каналы публикуют информацию о предполагаемом приезде Зеленского в город в момент взрыва. На одном из видео зафиксирован кортеж из нескольких лимузинов и микроавтобусов.

Ранее серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на 6 марта. После этого в области была объявлена воздушная тревога.

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      Юрий Леонов
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