Мощный взрыв произошел в порту Одессы
В Одессе произошел взрыв во время предполагаемого приезда ЗеленскогоСюжетВзрывы в Одессе:
Мощный взрыв произошел в порту Одессы во время предполагаемого приезда президента Украины Владимира Зеленского. Фото взрыва опубликовано в Telegram-канале «Типичная Одесса».
В 11:41 по московскому времени украинское издание «Общественное» сообщило о воздушной тревоге. Через четыре минуты в городе раздался мощный взрыв.
Одесские Telegram-каналы публикуют информацию о предполагаемом приезде Зеленского в город в момент взрыва. На одном из видео зафиксирован кортеж из нескольких лимузинов и микроавтобусов.
Ранее серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на 6 марта. После этого в области была объявлена воздушная тревога.