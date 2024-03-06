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22:27, 6 марта 2024Мир

Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе

Fatto Quotidiano: Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Украина в 2024 году может потерять контроль над Одессой. С таким мнением выступили журналисты итальянской газеты Fatto Quotidiano.

«В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, в 2024 году есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу», — написали обозреватели.

В статье указано, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже после того, как президент Украины Владимир Зеленский потерпел крупное поражение под Авдеевкой. По словам журналистов, ВСУ «разбиты в клочья». У украинской армии нет ни денег, ни оружия, ни солдат, ни боеприпасов.

Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля 2024 года. Позднее российские войска на авдеевском направлении за неделю заняли населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 марта сообщил, что в Авдеевке началось разминирование территории. Он добавил, что затем начнется разбор завалов, а также подключение и заведение в Авдеевку электроэнергии и воды.

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      Марина Совина
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