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18:29, 5 марта 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о начале разминирования Авдеевки

Глава ДНР Пушилин сообщил о начале разминирования Авдеевки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Авдеевке началось разминирование территории. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются», — сказал он. Пушилин добавил, что затем начнется разбор завалов, а также подключение и заведение в Авдеевку электроэнергии и воды. Восстановление города возможно, когда линия фронта будет отодвинута на необходимое расстояние, уточнил глава ДНР.

Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля. Позднее, российские войска на авдеевском направлении за неделю заняли населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

О полной зачистке Авдеевки Пушилин сообщил 26 февраля. Он отмечал, что в городе могут оставаться опасности в виде мин.

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      Кристина Есикова
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