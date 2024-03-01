В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

Минобороны: за неделю ВС РФ взяли под контроль Ласточкино, Северное и Петровское

За неделю подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) Центр взяли под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

26 февраля российские военные взяли под контроль Ласточкино под Авдеевой, которая перешла под контроль России 17 февраля. Кроме того, под российский контроль перешел поселок Петровское (украинское название — Степовое), а также Северное.

Авдеевка находится севернее Донецка и является его пригородом. Главным очагом сопротивления в городе был авдеевский коксохимический завод — о полном контроле над ним сообщалось спустя два дня после взятия города.