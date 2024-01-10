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15:21, 10 января 2024Мир

В Британии указали на колоссальный ущерб ПВО Украины от ударов России

Аналитик Меркурис: ракетные удары России нанесли колоссальный ущерб ПВО Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три массированных ракетных удара России нанесли колоссальный ущерб противовоздушной обороне (ПВО) Украины. На это указал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

«Россия нанесла колоссальный ущерб системе украинской ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются», — сказал он.

По его словам, ракетные удары по всей Украине направленны на то, чтобы измотать Вооруженные силы Украины, истощить украинские системы вооружений, экономику и промышленность.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры. Он подчеркнул, что ВСУ несут огромные потери и уже не способны их восполнить.

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      Семен Александров
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