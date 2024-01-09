В США предрекли Украине потерю Харькова и Одессы при отказе от переговоров

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина может потерять Харьков и Одессу

Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры. Такой исход предрек Киеву бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, [российские военные] могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только [Владимир] Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас», — констатировал экс-разведчик.

Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери и уже не способны их восполнить. Он добавил, что этим воспользовались российские войска и начали атаковать украинцев в тех местах, откуда ВСУ перебрасывали бригады на другие участки фронта.

По словам военного, на Зеленского уже оказывают сильное политическое давление, чтобы он начал переговорный процесс. «Украина не может победить, она не может ничего сделать для этого», — заключил Риттер.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что западные страны уже не могут помочь Украине за счет поставок вооружений. Он отметил, что при любом исходе конфликта ВСУ будут истощены, а Запад не сможет помочь им.