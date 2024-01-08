Экс-морпех США Берлетик: Киев истощен, а Запад не сможет восполнить потери ВСУ

Поставки вооружений Киеву Западом не смогут восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик, сообщает РИА Новости.

«Не имеет значения, чем закончится украинский конфликт, ВСУ в любом случае будут истощены и Запад не сможет восполнить их потери», — констатировал он.

По словам экс-морпеха, операции, проводимые Россией в ходе боевых действий на Украине становятся все более эффективными, а ВСУ, наоборот, в ближайшем будущем потеряет свою боеспособность.

Берлетик отметил, что западные страны не могут сравниться с Россией и тем более превзойти ее по количеству ракет и дронов. По мнению эксперта, Запад не может наладить производство запрашиваемого Киевом оружия в достаточных количествах. Кроме того, он уточнил, что эти ракеты окажутся малоэффективными из-за огромной территории России.

Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что у Украины почти закончились боеприпасы, однако Европа и США не хотят увеличивать их производство. Он добавил, что украинские военные не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции.