Минобороны России заявило об ударе по ангару в Одессе

МО РФ сообщило об ударе по ангару с безэкипажными катерами в Одессе

Российские войска нанесли удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в ангаре осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве отметили, что цель удара была достигнута, объект поражен.

Ранее греческое издание Protothema сообщило, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал под ракетный удар перед встречей с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

По данным греческих СМИ, это произошло в 150 метрах от делегации европейского государства, состоявшей, помимо Мицотакиса, из восьми человек и охраны. Никто из них не пострадал, также «нет проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации», добавила пресса.

Утром в среду также сообщалось о мощных взрывах в одесском порту. В 11:41 по московскому времени украинское издание «Общественное» сообщило о воздушной тревоге. А через четыре минуты в городе раздался мощный взрыв.