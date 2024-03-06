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19:33, 6 марта 2024Россия

Минобороны России заявило об ударе по ангару в Одессе

МО РФ сообщило об ударе по ангару с безэкипажными катерами в Одессе
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в ангаре осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве отметили, что цель удара была достигнута, объект поражен.

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31 июля 2023

Ранее греческое издание Protothema сообщило, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал под ракетный удар перед встречей с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

По данным греческих СМИ, это произошло в 150 метрах от делегации европейского государства, состоявшей, помимо Мицотакиса, из восьми человек и охраны. Никто из них не пострадал, также «нет проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации», добавила пресса.

Утром в среду также сообщалось о мощных взрывах в одесском порту. В 11:41 по московскому времени украинское издание «Общественное» сообщило о воздушной тревоге. А через четыре минуты в городе раздался мощный взрыв.

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      Никита Абрамов
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