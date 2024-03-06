Кортеж Зеленского мог попасть под удар в Одессе. Он приезжал туда на встречу с премьером Греции. Что об этом известно?

После ракетного удара по кортежу Зеленский встретился с премьером Греции

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе мог попасть под ракетный удар, утверждают греческие журналисты. Это могло случиться перед встречей Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, которая состоялась 6 марта.

Украинская сторона пока официально не прокомментировала эти данные, однако, по предварительным данным, ни Зеленский, ни кто-либо еще из украинских и греческих делегаций не пострадал.

Взрыв произошел неподалеку от греческой делегации

Греческие журналисты сообщали, что взрыв произошел в 11:43 по местному времени (12:43 по московскому) в 150 метрах от делегации европейского государства, состоявшей, помимо Мицотакиса, из восьми человек и охраны. Никто из них не пострадал, также «нет проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации», добавила пресса.

«У нас все в порядке», — сообщил журналистам госминистр Ставрос Папаставру. Подробностей о возможном попадании по кортежу Зеленского не приводится, как и подтверждений, что удар действительно задел колонну.

Удар по Одессе произошел во время посещения лидерами стран порта

Встреча Зеленского и Мицотакиса на фоне этих сообщений прошла в обычном режиме. Они разговаривали около получаса — дольше, чем планировалось. Мицотакис заявил, что Греция продолжит поддерживать Украину «в пределах своих возможностей и без ослабления своей оборонной мощи», добавив, что Греция поддерживает перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО.

Фото: Reuters

Они также провели пресс-конференцию в порту Одессы. Мицотакис позднее сообщил, что в это время раздались звуки воздушной тревоги. «Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас», — поделился греческий премьер.

Зеленский позднее в своей публикации в Telegram о встрече с Мицотакисом также ничего не сообщил о возможном ударе.

О взрывах в Одессе сообщалось утром в среду

Мощный взрыв в порту Одессы произошел утром 6 марта. В 11:41 по московскому времени украинское издание «Общественное» сообщило о воздушной тревоге. А через четыре минуты в городе раздался мощный взрыв.

В это время в город приехал Зеленский — местные Telegram-каналы публиковали информацию и видео, на котором зафиксирован кортеж из нескольких лимузинов и микроавтобусов.

Самолет Мицотакиса же приземлился в аэропорту Одессы около 10:30 по местному времени (11:30 по московскому), за 15 минут до мощного взрыва в порту города. Визит греческого премьера планировался в обстановке строжайшей секретности. Приезд Мицотакиса должен был быть непродолжительным, поскольку политик также хотел принять участие в конференции Европейской народной партии в Бухаресте.